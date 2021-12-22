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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Перший переможець у шоу «Хто хоче стати мільйонером?»: хто отримав головний приз у восьмому випуску / 22.12.2021 21:10
22.12.2021 21:10
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Перший переможець у шоу «Хто хоче стати мільйонером?»: хто отримав головний приз у восьмому випуску

Перший переможець у шоу «Хто хоче стати мільйонером?»: хто отримав головний приз у восьмому випуску

Сьогодні, 22 грудня, на ICTV показали новий епізод шоу «Хто хоче стати мільйонером?». Читайте у матеріалі, хто став учасниками та скільки скільки вдалося виграти у восьмому випуску.

Анатолій Литвиненко, Івано-Франківська область

Першим учасником восьмого випуску шоу став Анатолій Литвиненко із села Загвіздя, Івано-Франківської області. У рідних краях він займається покрівлею дахів, а ще любить баскетбол, сноуборд та музику. На гру він прийшов зі своїм братом-близнюком Олегом.

Анатолій Литвиненко

Анатолію вдалося правильно відповісти лише на перше запитання. Друге питання було таке: «Як називається рідкісне оптичне явище, яке зводить з розуму моряків своїми міражами». А. Фата нареченої, В. Фатальна пристрасть, С. Фата-Морена, D. Фата-Моргана. Учасник не зміг визначити правильний варіант та залишив шоу без виграшу.

Олег Мороз, Сумська область

Другим гравцем у восьмому епізоді став Олег Мороз із села Слобода, що на Сумщині. Він працює оператором на пошті та музичним керівником дитячого колективу. На гру він прийшов разом із своїм кумом Олегом.

Олег Мороз

У ході гри учасник поступово використав усі свої підказки, і це допомогло йому дістатися фінального питання програми. “У жовтні 2021 року одне місто за межами України визнало українську мову іншою офіційною. Де знаходиться це місто?”. А. У Польщі, В. У Франції, С. У Португалії, D. У Бразилії. Олегу Морозу вдалося правильно відповісти на це питання і він став першим учасником за всі ефіри шоу, який зумів заробити 1 000 000 грн!

Не пропустіть новий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?» наступного понеділка о 20:20 на ICTV!

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Теги: Хто хоче стати мільйонером, Хто хоче стати мільйонером - випуски
22.12.2021 21:10



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