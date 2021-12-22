Перший переможець у шоу «Хто хоче стати мільйонером?»: хто отримав головний приз у восьмому випуску

Сьогодні, 22 грудня, на ICTV показали новий епізод шоу «Хто хоче стати мільйонером?». Читайте у матеріалі, хто став учасниками та скільки скільки вдалося виграти у восьмому випуску.

Анатолій Литвиненко, Івано-Франківська область

Першим учасником восьмого випуску шоу став Анатолій Литвиненко із села Загвіздя, Івано-Франківської області. У рідних краях він займається покрівлею дахів, а ще любить баскетбол, сноуборд та музику. На гру він прийшов зі своїм братом-близнюком Олегом.

Анатолію вдалося правильно відповісти лише на перше запитання. Друге питання було таке: «Як називається рідкісне оптичне явище, яке зводить з розуму моряків своїми міражами». А. Фата нареченої, В. Фатальна пристрасть, С. Фата-Морена, D. Фата-Моргана. Учасник не зміг визначити правильний варіант та залишив шоу без виграшу.

Олег Мороз, Сумська область

Другим гравцем у восьмому епізоді став Олег Мороз із села Слобода, що на Сумщині. Він працює оператором на пошті та музичним керівником дитячого колективу. На гру він прийшов разом із своїм кумом Олегом.

У ході гри учасник поступово використав усі свої підказки, і це допомогло йому дістатися фінального питання програми. “У жовтні 2021 року одне місто за межами України визнало українську мову іншою офіційною. Де знаходиться це місто?”. А. У Польщі, В. У Франції, С. У Португалії, D. У Бразилії. Олегу Морозу вдалося правильно відповісти на це питання і він став першим учасником за всі ефіри шоу, який зумів заробити 1 000 000 грн!

Не пропустіть новий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?» наступного понеділка о 20:20 на ICTV!