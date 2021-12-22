Хто хоче стати мільйонером? – 8 випуск від 22.12.2021

Хто хоче стати мільйонером? – 1 випуск від 29.11.2021

Хто хоче стати мільйонером? – 2 випуск від 01.12.2021

Хто хоче стати мільйонером? – 3 випуск від 06.12.2021

Хто хоче стати мільйонером? – 4 випуск від 08.12.2021

Хто хоче стати мільйонером? – 5 випуск від 13.12.2021

Хто хоче стати мільйонером? – 6 випуск від 15.12.2021

Хто хоче стати мільйонером? – 7 випуск від 20.12.2021

Дивіться онлайн легендарне інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером на ICTV 8 випуск від 22.12.2021 вже на нашому сайті та грайте разом з учасниками та ведучим телевікторини Станіславом Бокланом!

Першим учасником 8 випуску став Анатолій Литвиненко із села Загвіздя, Івано-Франківська область. Чоловік займається покрівлею дахів. Другий учасник оператор на пошті та музичний керівник дитячого колективу Олег Мороз із села Слобода, Сумська область. Чи стане хтось із них сьогодні багатшим на мільйон гривень? Дізнайтеся просто зараз!

Хто хоче стати мільйонером дивитись онлайн на ICTV 8 випуск від 22.12.2021.

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