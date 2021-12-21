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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Чи відповіли б ви на питання учасників сьомого епізоду «Хто хоче стати мільйонером?» (ТЕСТ) / 21.12.2021 13:51
21.12.2021 13:51
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Чи відповіли б ви на питання учасників сьомого епізоду «Хто хоче стати мільйонером?» (ТЕСТ)

Чи відповіли б ви на питання учасників сьомого епізоду «Хто хоче стати мільйонером?» (ТЕСТ)

Вчора, 20 грудня, на ICTV показали сьомий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?». Пропонуємо пройти тест та з’ясувати, чи зможете ви відповіді на запитання учасників.

Проходьте тести з питань Лілії Царьової та Андрія Яворського з минулого випуску шоу та дізнайтеся, скільки ви могли б виграти на їхньому місці.

 

 

 

Не проґавте новий випуск телегри «Хто хоче стати мільйонером?» вже завтра на ICTV!

Теги: Хто хоче стати мільйонером, Хто хоче стати мільйонером - випуски
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