seach
ICTV - Разом краще
  • Главная
  • Проекты
  • ТВ-Программа
    06:30Утро в Большом Городе
    06:45Факты. Информационный выпуск
    06:50Утро в Большом Городе
    07:15Факты. Информационный выпуск
    07:33Утро в Большом Городе
    07:45Факты. Информационный выпуск
    07:50Утро в Большом Городе
    08:45Факты. Информационный выпуск
    09:15Чрезвычайные новости
    10:09Гражданская оборона
    Открыть на отдельной странице
  • Видео
  • Онлайн
ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Ответили бы вы на вопросы участников седьмого эпизода «Кто хочет стать миллионером?» (ТЕСТ) / 21.12.2021 13:51
21.12.2021 13:51
Поделиться

Ответили бы вы на вопросы участников седьмого эпизода «Кто хочет стать миллионером?» (ТЕСТ)

Ответили бы вы на вопросы участников седьмого эпизода «Кто хочет стать миллионером?» (ТЕСТ)

Вчера, 20 декабря, на ICTV показали седьмой выпуск шоу «Кто хочет стать миллионером?». Предлагаем пройти тест и выяснить, сможете ли вы ответы на вопросы участников.

Проходите тесты по вопросам Лилии Царевой и Андрея Яворского из прошлого выпуска шоу и узнайте, сколько вы могли бы выиграть на их месте.

 

 

 

Не упустите новый выпуск телеигры «Кто хочет стать миллионером?» уже завтра на ICTV!

Теги: Кто хочет стать миллионером, Кто хочет стать миллионером - выпуски
21.12.2021 13:51



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

ВВЕРХ
Вверх
    Ще
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь