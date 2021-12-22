Чи змогли б ви виграти? тест за питаннями переможця «Хто хоче стати мільйонером?»

Сьогодні, 22 грудня, на ICTV показали новий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?». У ефірі ми побачили, як один з учасників зміг виграти головний приз шоу. А чи зможете ви віповісти на його питання?
Проходьте тест, який ми склали з питань Олега Мороза, що у восьмому епізоді шоу «Хто хоче стати мільйонером?» виграв головний приз. Дізнавайтесь, скільки грошей на місці учасника могли б виграти ви!
Не пропустіть дев’ятий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?» у наступний понеділок о 20:20 на ICTV!Також по темі: "Не віриться, що я це зробив!": перший переможець шоу Хто хоче стати мільйонером? на ICTV Перший переможець у шоу «Хто хоче стати мільйонером?»: хто отримав головний приз у восьмому випуску Хто хоче стати мільйонером? - 8 випуск від 22.12.2021