Чи змогли б ви виграти? тест за питаннями переможця «Хто хоче стати мільйонером?»

Сьогодні, 22 грудня, на ICTV показали новий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?». У ефірі ми побачили, як один з учасників зміг виграти головний приз шоу. А чи зможете ви віповісти на його питання?

Проходьте тест, який ми склали з питань Олега Мороза, що у восьмому епізоді шоу «Хто хоче стати мільйонером?» виграв головний приз. Дізнавайтесь, скільки грошей на місці учасника могли б виграти ви!

Не пропустіть дев’ятий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?» у наступний понеділок о 20:20 на ICTV!