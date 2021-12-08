Video: Бэкстейдж со съемок шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Как снимали легендарную программу Кто хочет стать миллионером? Все то самое интересное, что осталось за кулисами - смотрите прямо сейчас, а выпуски легендарного шоу ждите в эфире ICTV по понедельникам и средам в 20:20. [read_more_news]