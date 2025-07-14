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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Дай собі шанс виграти мільйон: Заповнюй анкету на участь у легендарному шоу «Хто хоче стати мільйонером? 3» / 14.07.2025 17:07
14.07.2025 17:07
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Дай собі шанс виграти мільйон: Заповнюй анкету на участь у легендарному шоу «Хто хоче стати мільйонером? 3»

Дай собі шанс виграти мільйон: Заповнюй анкету на участь у легендарному шоу «Хто хоче стати мільйонером? 3»

Кастинг на новий, третій сезон шоу «Хто хоче стати мільйонером?» на каналі ICTV2 триває! Не пропусти останній тиждень, коли можна подати анкету на участь у телевікторині. Скористайся цим щасливим квитком – цілком можливо, що саме ти станеш переможцем і виграєш мільйон!

Культове шоу «Хто хоче стати мільйонером?» продовжується із новим сезоном на ICTV2 і дарує можливість кожному українцю виграти кошти завдяки власному розуму, ерудиції, кмітливості, знанням і логічному мисленню.

Новий третій сезон дарує нові можливості і нові мільйони, адже переможцем може стати будь-хто. Пригадай, з квіз-шоу ніхто не йшов з порожніми кишенями: учасники вигравали від 5 000 тисяч та більші суми з чотирма і навіть п’ятьма нулями. До того ж у призовому фонді не один мільйон, тому й переможців може бути декілька. Тож спробуй свою вдачу, але перш за все – заповни анкету тут.

У новому сезоні, як і в попередньому, шоу має важливу соціальну місію, кожен учасник квіз-шоу спрямує частину коштів на соціально важливу мету. Це може бути допомога рідним і військовим, програми підтримки ветеранських рухів, реалізація важливого проєкту для міста або громади, нові програми постраждалим від війни, проєкти допомоги тваринам, відновлення і збереження довкілля та ін. 

3-й сезон «Хто хоче стати мільйонером?» – це квіз-шоу, яке захоплює увагу, де можна прокачати свої навички ерудита або просто перевірити рівень знань чи навіть вдачу. 

Шоу дивляться мільйони людей у всьому світі вже десятиріччями і щоразу воно дарує нові емоції та інсайти, з яким весело проводити час у родинному колі або з друзями. Всі ці високі емоції – тут, у телевікторині «Хто хоче стати мільйонером?» на каналі ICTV2.

 

Приєднуйся! Заповнюй анкету і вигравай!

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Теги: 3 сезон, Кто хочет стать миллионером
14.07.2025 17:07

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Дай собі шанс виграти мільйон: Заповнюй анкету на участь у легендарному шоу «Хто хоче стати мільйонером? 3»

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