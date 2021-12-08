Четвертый выпуск «Хто хоче стати мільйонером?»: сколько выиграли участники

Сегодня, 8 декабря, на ICTV показали четвертый выпуск легендарной телеигры «Хто хоче стати мільйонером?». Читайте в нашем материале подробности об участниках нового эпизода.

Татьяна Шевченко, Киевская область

Первой участницей нового эпизода шоу стала Татьяна Шевченко из села Мигалки, что на севере Киевской области. По профессии она учительница математики, родилась, выросла и живет в селе всю свою жизнь. Татьяна пришла на проект не только для того, чтобы выиграть деньги, но еще и чтобы показать своим ученикам, что знания могут приносить деньги! На эфир участница пришла вместе со своей лучше подругой Людмилой, которая заверила ведущего, что уверенна в победе Татьяны.

Участница хорошо справилась с первыми пятью вопросами, заработав гарантированных 5 000 грн. Шестой вопрос звучал так: «Первыми живыми существами в космосе были собаки. А какие еще из перечисленных животных побывали в космосе раньше чем человек?». Варианты ответа: A. Коты, B. Крысы, C. Обезьяны, D. Черепахи. К сожалению, Татьяна не сумела выбрать правильный вариант ответа, так что ей пришлось покинуть шоу с выигрышем в сумме 5 000 грн.

Валентин Мороз, Черкасская область

Вторым участником нового эфира стал Валентин Мороз из города Корсунь-Шевченковский, Черкасской области. Участник ранее был госслужащим, а ныне работает управляющим магазина. Свободное время Валентин старается уделять путешествиям, исследуя родные края. На игру участник пришел вместе со своим другом детства Владиславом.

Валентину удалось без проблем ответить на семь вопросов, добравшись почти до экватора викторины и заработав 20 000 грн. Однако в четвертом выпуске программы ему не удалось продолжить борьбу за миллион, так как время эфира вышло. Так что сколько Валентину Морозу удастся заработать в шоу, зрители узнают в следующем эпизоде.

Не пропустите новый выпуск телеигры «Хто хоче стати мільйонером?» в следующий понедельник в 20:20 на ICTV!