Четвертий випуск «Хто хоче стати мільйонером?»: скільки виграли учасники

Сьогодні, 8 грудня, на ICTV показали четвертий випуск легендарної телегри «Хто хоче стати мільйонером?». Читайте у нашому матеріалі подробиці про учасників нового епізоду.

Тетяна Шевченко, Київська область

Першою учасницею нового епізоду шоу стала Тетяна Шевченко із села Мигалки, що на півночі Київської області. За професією вона вчителька математики, народилася, виросла та живе у селі все своє життя. Тетяна прийшла на проект не лише для того, щоб виграти гроші, а ще й щоб показати своїм учням, що знання можуть приносити гроші! На ефір учасниця прийшла разом зі своєю найкращою подругою Людмилою, яка запевнила ведучого, що впевнена у перемозі Тетяни.

Учасниця добре впоралася з першими п’ятьма питаннями, заробивши гарантованих 5000 грн. Шосте питання звучало так: «Першими живими істотами у космосі були собаки. А які ще з перелічених тварин побували в космосі раніше, ніж людина?». Варіанти відповіді: A. Коти, B. Щури, C. Мавпи, D. Черепахи. На жаль, Тетяна не зуміла вибрати правильний варіант відповіді, тому їй довелося залишити шоу з виграшем у сумі 5 000 грн.

Валентин Мороз, Черкаська область

Другим учасником нового ефіру став Валентин Мороз із міста Корсунь-Шевченківський, Черкаської області. Учасник раніше був держслужбовцем, а нині працює управителем магазину. Вільний час Валентин намагається приділяти подорожам, досліджуючи рідні краї. На гру учасник прийшов разом із своїм другом дитинства Владиславом.

Валентину вдалося без проблем відповісти на сім питань, діставшись майже екватора вікторини і заробивши 20 000 грн. Проте у четвертому випуску програми йому не вдалося продовжити боротьбу за мільйон, оскільки час ефіру вийшов. Тож скільки Валентину Морозу вдасться заробити у шоу, глядачі дізнаються у наступному епізоді.

Не пропустіть новий випуск телегри «Хто хоче стати мільйонером?» наступного понеділка о 20:20 на ICTV!