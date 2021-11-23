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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Можете ли вы выиграть миллион?: проверьте свои возможности в нашем тесте / 23.11.2021 15:47
23.11.2021 15:47
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Можете ли вы выиграть миллион?: проверьте свои возможности в нашем тесте

Можете ли вы выиграть миллион?: проверьте свои возможности в нашем тесте

29 ноября в 20:20 телезрителей ждет премьера легендарного шоу «Кто хочет стать миллионером?». Узнайте, сколько денег вы могли бы выиграть на легендарном шоу!

Совсем скоро на телеканале ICTV стартует показ культового шоу «Кто хочет стать миллионером?». За неделю до начала показа телеигры мы предлагаем читателям испытать свои силы в нашем тесте. Мы составили его, используя типичные вопросы, которые могли бы прозвучать во время эфира викторины. Проходите тест и узнавайте, какую сумму вы выиграли, если бы приняли участие в телеигре!

 

Не пропустите премьеру шоу «Кто хочет стать миллионером?» в понедельник, 29 ноября, в 20:20 на телеканале ICTV!

Теги: Кто хочет стать миллионером
23.11.2021 15:47



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