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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Чи могли б ви виграти мільйон?: перевірте свої можливості у нашому тесті / 23.11.2021 15:47
23.11.2021 15:47
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Чи могли б ви виграти мільйон?: перевірте свої можливості у нашому тесті

Чи могли б ви виграти мільйон?: перевірте свої можливості у нашому тесті

29 листопада о 20:20 на телеглядачів чекає прем’єра легендарного шоу «Хто хоче стати мільйонером?». Дізнавайтеся, скільки грошей ви могли б виграти на легендарному шоу! 

Зовсім скоро на телеканалі ICTV стартує показ культового шоу «Хто хоче стати мільйонером?». За тиждень перед початком показу телегри ми пропонуємо читачам випробувати свої сили у нашому тесті. Ми склали його, використовуючи типові питання, що могли б прозвучати під час ефіру вікторини. Проходьте тест та дізнавайтеся, яку суму ви б виграли, якщо б взяли участь у телегрі!

 

Не пропустіть прем’єру шоу «Хто хоче стати мільйонером?» у понеділок, 29 листопада, о 20:20 на телеканалі ICTV! 

Теги: Хто хоче стати мільйонером
23.11.2021 15:47



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