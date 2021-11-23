Чи могли б ви виграти мільйон?: перевірте свої можливості у нашому тесті

29 листопада о 20:20 на телеглядачів чекає прем’єра легендарного шоу «Хто хоче стати мільйонером?». Дізнавайтеся, скільки грошей ви могли б виграти на легендарному шоу!

Зовсім скоро на телеканалі ICTV стартує показ культового шоу «Хто хоче стати мільйонером?». За тиждень перед початком показу телегри ми пропонуємо читачам випробувати свої сили у нашому тесті. Ми склали його, використовуючи типові питання, що могли б прозвучати під час ефіру вікторини. Проходьте тест та дізнавайтеся, яку суму ви б виграли, якщо б взяли участь у телегрі!

Не пропустіть прем’єру шоу «Хто хоче стати мільйонером?» у понеділок, 29 листопада, о 20:20 на телеканалі ICTV!