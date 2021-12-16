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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Ответили бы вы на вопросы участников «Кто хочет стать миллионером?» (ТЕСТ) / 16.12.2021 14:58
16.12.2021 14:58
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Ответили бы вы на вопросы участников «Кто хочет стать миллионером?» (ТЕСТ)

Ответили бы вы на вопросы участников «Кто хочет стать миллионером?» (ТЕСТ)

Вчера, 15 декабря, на ICTV показали новый выпуск шоу «Кто хочет стать миллионером?» Мы сделали два теста с вопросами участников шоу.

Проходите тесты по вопросам Софии Лисы и Богдана Кубика по шестому эпизоду шоу «Кто хочет стать миллионером?».

 

Не упустите новый выпуск «Кто хочет стать миллионером?» в следующий понедельник на ICTV!

16.12.2021 14:58



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