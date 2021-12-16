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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Чи відповіли б ви на питання учасників «Хто хоче стати мільйонером?» (ТЕСТ) / 16.12.2021 14:58
16.12.2021 14:58
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Чи відповіли б ви на питання учасників «Хто хоче стати мільйонером?» (ТЕСТ)

Чи відповіли б ви на питання учасників «Хто хоче стати мільйонером?» (ТЕСТ)

Вчора, 15 грудня, на ICTV показали новий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?». Ми склали два тести з питаннями учасників шоу. 

Проходьте тести з питаннями Софії Лисиці та Богдана Кубика з шостого епізоду шоу «Хто хоче стати мільйонером?».

 

Не пропустіть новий випуск «Хто хоче стати мільйонером?» у наступний понеділок на ICTV! 

16.12.2021 14:58



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