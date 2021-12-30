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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Ответите ли вы на вопросы участников «Кто хочет стать миллионером?» (ТЕСТ) / 30.12.2021 13:04
30.12.2021 13:04
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Ответите ли вы на вопросы участников «Кто хочет стать миллионером?» (ТЕСТ)

Ответите ли вы на вопросы участников «Кто хочет стать миллионером?» (ТЕСТ)

Вчера, 28 декабря, на ICTV показали предпоследний эпизод программы «Кто хочет стать миллионером?». Попытайтесь ответить на вопросы его участников.

Мы сдали тесты по вопросам участников прошлого выпуска. Проходите их и узнайте, сколько вы выиграли бы на месте каждого из игроков.

 

Не пропустите последний эпизод шоу «Кто хочет стать миллионером?» уже сегодня в 20:20 на ICTV!

Теги: Кто хочет стать миллионером, Кто хочет стать миллионером - выпуски
30.12.2021 13:04



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