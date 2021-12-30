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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Чи відповісте ви на питання учасників «Хто хоче стати мільйонером?» (ТЕСТ) / 30.12.2021 13:04
30.12.2021 13:04
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Чи відповісте ви на питання учасників «Хто хоче стати мільйонером?» (ТЕСТ)

Чи відповісте ви на питання учасників «Хто хоче стати мільйонером?» (ТЕСТ)

Вчора, 28 грудня, на ICTV показали передостанній епізод програми «Хто хоче стати мільйонером?». Спробуйте відповісти на питання його учасників. 

Ми склали тести з питань учасників минулого випуску. Проходьте їх та дізнавайтесь, скільки б ви виграли на місці кожного з гравців.

 

Не прогавте останній епізод шоу «Хто хоче стати мільйонером?» вже сьогодні о 20:20 на ICTV! 

Теги: Хто хоче стати мільйонером, Хто хоче стати мільйонером - випуски
30.12.2021 13:04



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