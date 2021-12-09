Ответите ли вы на вопросы учительницы из Киевщины из шоу «Хто хоче стати мільйонером?» (тест)

8 декабря, на ICTV показали четвертый выпуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?». Мы подготовили тест по вопросам участницы и предлагаем вам проверить свои силы.

Учительница математики Киевской области Татьяна Шевченко стала первой участницей нового эпизода телеигры «Хто хоче стати мільйонером?». Проходите тест и узнайте, на сколько ее вопросов вы могли бы ответить.

Не пропустите новый выпуск «Хто хоче стати мільйонером?» в следующий понедельник в 20:20 на телеканале ICTV!