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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Ответите ли вы на вопросы учительницы из Киевщины из шоу «Хто хоче стати мільйонером?» (тест) / 09.12.2021 14:22
09.12.2021 14:22
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Ответите ли вы на вопросы учительницы из Киевщины из шоу «Хто хоче стати мільйонером?» (тест)

Ответите ли вы на вопросы учительницы из Киевщины из шоу «Хто хоче стати мільйонером?» (тест)

8 декабря, на ICTV показали четвертый выпуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?». Мы подготовили тест по вопросам участницы и предлагаем вам проверить свои силы.

Учительница математики Киевской области Татьяна Шевченко стала первой участницей нового эпизода телеигры «Хто хоче стати мільйонером?». Проходите тест и узнайте, на сколько ее вопросов вы могли бы ответить.

 

Не пропустите новый выпуск «Хто хоче стати мільйонером?» в следующий понедельник в 20:20 на телеканале ICTV!

Теги: Кто хочет стать миллионером, Кто хочет стать миллионером - выпуски
09.12.2021 14:22



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