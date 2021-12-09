Чи відповісте ви на питання вчительки з Київщини із шоу «Хто хоче стати мільйонером?» (тест)

Вчора, 8 грудня, на ICTV показали четвертий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?». Ми підготували тест з питаннями учасниці та пропонуємо вам перевірити свої сили.

Вчителька математики з Київщини Тетяна Шевченко стала першою учасницею нового епізоду телегри «Хто хоче стати мільйонером?». Проходьте тест та дізнавайтесь, на скільки її питань ви могли б дати відповідь.

Не пропустіть новий випуск «Хто хоче стати мільйонером?» у наступний понеділок о 20:20 на телеканалі ICTV!