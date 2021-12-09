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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Чи відповісте ви на питання вчительки з Київщини із шоу «Хто хоче стати мільйонером?» (тест) / 09.12.2021 14:22
09.12.2021 14:22
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Чи відповісте ви на питання вчительки з Київщини із шоу «Хто хоче стати мільйонером?» (тест)

Чи відповісте ви на питання вчительки з Київщини із шоу «Хто хоче стати мільйонером?» (тест)

Вчора, 8 грудня, на ICTV показали четвертий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?». Ми підготували тест з питаннями учасниці та пропонуємо вам перевірити свої сили. 

Вчителька математики з Київщини Тетяна Шевченко стала першою учасницею нового епізоду телегри «Хто хоче стати мільйонером?». Проходьте тест та дізнавайтесь, на скільки її питань ви могли б дати відповідь.

 

Не пропустіть новий випуск «Хто хоче стати мільйонером?» у наступний понеділок о 20:20 на телеканалі ICTV!

Теги: Хто хоче стати мільйонером, Хто хоче стати мільйонером - випуски
09.12.2021 14:22



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