Сможешь ли ты стать миллионером?: проверь свои знания в нашем тесте

29 ноября в 20:00 телезрителей ICTV ждет долгожданная премьера телеигры «Кто хочет стать миллионером?». Проходите тест и узнайте, какую сумму вы могли бы выиграть, приняв участие в шоу!

Всемирно известная телевикторина «Кто хочет стать миллионером?» возвращается на украинские экраны. Совсем скоро на ICTV зрители смогут наблюдать за победами смельчаков, решившихся принять участие в телешоу. А пока, в ожидании начала премьеры, мы предлагаем читателям попробовать свои силы в тесте. Правила просты – выбрать один из четырех ответов на вопросы за 20 секунд.

А если вам мало этого простого теста и хочется настоящих денег — скорее заполняйте анкету для участия в шоу «Кто хочет стать миллионером?» по ссылке.