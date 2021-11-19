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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Сможешь ли ты стать миллионером?: проверь свои знания в нашем тесте / 19.11.2021 10:50
19.11.2021 10:50
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Сможешь ли ты стать миллионером?: проверь свои знания в нашем тесте

Сможешь ли ты стать миллионером?: проверь свои знания в нашем тесте

29 ноября в 20:00 телезрителей ICTV ждет долгожданная премьера телеигры «Кто хочет стать миллионером?». Проходите тест и узнайте, какую сумму вы могли бы выиграть, приняв участие в шоу!

Всемирно известная телевикторина «Кто хочет стать миллионером?» возвращается на украинские экраны. Совсем скоро на ICTV зрители смогут наблюдать за победами смельчаков, решившихся принять участие в телешоу. А пока, в ожидании начала премьеры, мы предлагаем читателям попробовать свои силы в тесте. Правила просты – выбрать один из четырех ответов на вопросы за 20 секунд.

 

А если вам мало этого простого теста и хочется настоящих денег — скорее заполняйте анкету для участия в шоу «Кто хочет стать миллионером?» по ссылке.

Теги: Кто хочет стать миллионером
19.11.2021 10:50



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