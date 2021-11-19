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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Чи зможеш ти стати мільйонером?: перевір свої знання в нашому тесті / 19.11.2021 10:50
19.11.2021 10:50
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Чи зможеш ти стати мільйонером?: перевір свої знання в нашому тесті

Чи зможеш ти стати мільйонером?: перевір свої знання в нашому тесті

29 листопада о 20:00 на телеглядачів ICTV чекає довгоочікувана прем’єра телегри «Хто хоче стати мільйонером?». Проходьте тест та дізнавайтесь, яку суму ви могли б виграти, взявши участь у шоу!

Всесвітньо відома телевікторина «Хто хоче стати мільйонером?» повертається на українські екрани. Зовсім скоро на ICTV глядачі зможуть спостерігати за перемогами сміливців, що наважились взяти участь у телешоу. А поки, в очікуванні початку прем’єри, ми пропонуємо читачам випробувати свої сили у тесті. Правила прості – вибрати одну з чотирьох відповідей на запитання за 20 секунд.

 

А якщо, вам замало цього простого тесту та хочется справжніх грошей – хутчіш заповнюйте анкету для участі у шоу «Хто хоче стати мільйонером?» за посиланням.

Теги: Хто хоче стати мільйонером
19.11.2021 10:50



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