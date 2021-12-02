Сможете ли вы ответить на вопросы участника «Хто хоче стати мільйонером?» (тест)

Вчера, 1 декбаря, на ICTV состоялся показ второго выпуска легендарной телеигры «Хто хоче стати мільйонером?». Мы предлагаем читателям попробовать самостоятельно ответить на вопросы участника викторины.

Первым героем вчерашнего выпуска телешоу стал доктор из Луцка Александр Онофрийчук. Он уверенно шел к победе, отвечая на вопрос за вопросом. Таки образом ему удалось заработать целых 200 000 грн, дав правильный ответ на 13 вопросов.

Не пропустите новые выпуски шоу «Хто хоче стати мільйонером?» по понедельникам и средам в 20:20 на телеканале ICTV!