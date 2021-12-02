Чи зможете ви відповісти на запитання учасника «Хто хоче стати мільйонером?» (Тест)

Вчора, 1 грудня, на ICTV відбувся показ другого випуску легендарної телегри «Хто хоче стати мільйонером?». Ми пропонуємо читачам спробувати самостійно відповісти на запитання учасника вікторини.

Першим героєм учорашнього випуску телешоу став лікар із Луцька Олександр Онофрійчук. Він упевнено йшов до перемоги, відповідаючи на запитання. Таким чином йому вдалося заробити цілих 200 000 грн, давши правильну відповідь на 13 запитань.

Не пропустіть нові випуски шоу «Хто хоче стати мільйонером?» по понеділкам і середам о 20:20 на телеканалі ICTV!