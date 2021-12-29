seach
ICTV - Разом краще
  • Главная
  • Проекты
  • ТВ-Программа
    06:07Деннис-мучитель
    08:02Как споймать перо Жар-Птицы
    09:34Добрыня Никитич и Змей Гориныч
    10:51Алеша Попович и Тугарин Змей
    12:26Илья Муромец и Соловей-разбойник
    13:59Три богатыря на дальних берегах
    15:24Иван Царевич и Серый Волк
    17:02Иван Царевич и Серый Волк-2
    18:29Три богатыря и Шамаханская царица
    20:00Дизель Шоу
    Открыть на отдельной странице
  • Видео
  • Онлайн
ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Финальный выпуск «Кто хочет стать миллионером?»: сколько выиграли участники / 29.12.2021 21:10
29.12.2021 21:10
Поделиться

Финальный выпуск «Кто хочет стать миллионером?»: сколько выиграли участники

Финальный выпуск «Кто хочет стать миллионером?»: сколько выиграли участники

Сегодня, 29 декабря, на ICTV показали финальный выпуск первого сезона шоу «Кто хочет стать миллионером?». Читайте в материале об участниках этого эпизода и том, сколько им удалось выиграть. 

Александр Данильчук, Черкассы

Первым участником нового выпуска стал Александр Данильчук из Черкасс. В родном городе бывший фельдшер скорой помощи работает продавцом в магазине электротоваров, а также занимается поиском ценных вещей при помощи металлоискателя. На игру Александр пришел вместе со своей супругой Мариной.

Александр Данильчук

Александр без проблем справился с первыми пятью вопросами. Шестой был таким: «В ОАЭ за это действие можно получить штраф $1000. В Великобритании запрещено делать это на перронах метро, а во Франции — на железнодорожных вокзалах. О чем речь?». Варианты ответа: А. Плевать на пол, В. Целоваться, С. Толкаться, D. Жевать жвачку. Участнику не удалось выбрать правильный вариант ответа, поэтому он покинул шоу с гарантированными 5 000 грн.

Елена Таранущенко, Киев

Второй участницей десятого выпуска стала криворожанка Елена Таранущенко, которая уже 10 лет живет в Киеве. Занимается тем, что помогает быть людям здоровыми, а из хобби предпочитает прогулки, читание и вышивание. На игру участница пришла со своим другом Алексеем, который рассказал, что является экспертом во многих отраслях.

Елена Таранущенко

Елена с легкостью преодолела первых девять вопросов викторины. Десятый вопрос звучал так: «В чем уникальность Уильяма Фелпса Ино, разработчика первых в истории правил дорожного движения, изобретателя знака STOP и пешеходного перехода?». А. Ежегодно попадал в ДТП, В. 17 раз был сбит машиной, С. Никогда не водил автомобиль, D. Был бездомным. Елена долго думала, как ответить на этот вопрос, но решила не рисковать заработанными 40 000 грн и покинула шоу с этой суммой.

Смотрите все выпуски шоу «Кто хочет стать миллионером?» на нашем сайте millionaire.ictv.ua

Теги: Кто хочет стать миллионером, Кто хочет стать миллионером - выпуски
29.12.2021 21:10



Топ видео

ЕЩЕ

Мы рекомендуем

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

ВВЕРХ
Вверх
    Ще
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь