Финальный выпуск «Кто хочет стать миллионером?»: сколько выиграли участники

Сегодня, 29 декабря, на ICTV показали финальный выпуск первого сезона шоу «Кто хочет стать миллионером?». Читайте в материале об участниках этого эпизода и том, сколько им удалось выиграть.

Александр Данильчук, Черкассы

Первым участником нового выпуска стал Александр Данильчук из Черкасс. В родном городе бывший фельдшер скорой помощи работает продавцом в магазине электротоваров, а также занимается поиском ценных вещей при помощи металлоискателя. На игру Александр пришел вместе со своей супругой Мариной.

Александр без проблем справился с первыми пятью вопросами. Шестой был таким: «В ОАЭ за это действие можно получить штраф $1000. В Великобритании запрещено делать это на перронах метро, а во Франции — на железнодорожных вокзалах. О чем речь?». Варианты ответа: А. Плевать на пол, В. Целоваться, С. Толкаться, D. Жевать жвачку. Участнику не удалось выбрать правильный вариант ответа, поэтому он покинул шоу с гарантированными 5 000 грн.

Елена Таранущенко, Киев

Второй участницей десятого выпуска стала криворожанка Елена Таранущенко, которая уже 10 лет живет в Киеве. Занимается тем, что помогает быть людям здоровыми, а из хобби предпочитает прогулки, читание и вышивание. На игру участница пришла со своим другом Алексеем, который рассказал, что является экспертом во многих отраслях.

Елена с легкостью преодолела первых девять вопросов викторины. Десятый вопрос звучал так: «В чем уникальность Уильяма Фелпса Ино, разработчика первых в истории правил дорожного движения, изобретателя знака STOP и пешеходного перехода?». А. Ежегодно попадал в ДТП, В. 17 раз был сбит машиной, С. Никогда не водил автомобиль, D. Был бездомным. Елена долго думала, как ответить на этот вопрос, но решила не рисковать заработанными 40 000 грн и покинула шоу с этой суммой.

Смотрите все выпуски шоу «Кто хочет стать миллионером?» на нашем сайте millionaire.ictv.ua!