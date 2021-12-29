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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Фінальний випуск «Хто хоче стати мільйонером?»: скільки виграли учасники / 29.12.2021 21:10
29.12.2021 21:10
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Фінальний випуск «Хто хоче стати мільйонером?»: скільки виграли учасники

Фінальний випуск «Хто хоче стати мільйонером?»: скільки виграли учасники

Сьогодні, 29 грудня, на ICTV показали фінальний випуск першого сезону шоу «Хто хоче стати мільйонером?». Читайте в матеріалі про учасників цього епізоду і про те, скільки їм вдалося виграти.

Олександр Данильчук, Черкаси

Першим учасником нового випуску став Олександр Данильчук із Черкас. У рідному місті колишній фельдшер швидкої допомоги працює продавцем у магазині електротоварів, а також займається пошуком цінних речей за допомогою металошукача. На гру Олександр прийшов разом зі своєю дружиною Мариною.

Олександр Данильчук

Олександр без проблем впорався з першими п’ятьма питаннями. Шосте було таким: «В ОАЕ за цю дію можна отримати штраф $1000. У Великій Британії заборонено робити це на перонах метро, ​​а у Франції – на залізничних вокзалах. Про що мова?». Варіанти відповіді: А. Плювати на підлогу, В. Цілуватися, С. Штовхатися, D. Жувати жуйку. Учаснику не вдалося вибрати правильний варіант відповіді, тому він залишив шоу із гарантованими 5 000 грн.

Олена Таранущенко, Київ

Другою учасницею десятого випуску стала криворіжанка Олена Таранущенко, яка вже 10 років мешкає у Києві. Займається тим, що допомагає бути людям здоровими, а з хобі надає перевагу прогулянкам, читанню і вишиванню. На гру учасниця прийшла зі своїм другом Олексієм, який розповів, що є експертом у багатьох галузях.

Олена Таранущенко

Олена з легкістю подолала перші дев’ять питань вікторини. Десяте питання звучало так: «У чому унікальність Вільяма Фелпса Іно, розробника перших в історії правил дорожнього руху, винахідника знаку STOP та пішохідного переходу?». А. Щороку потрапляв у ДТП, В. 17 разів був збитий машиною, С. Ніколи не керував авто, D. Був безхатьком. Олена довго думала, як відповісти на це питання, але вирішила не ризикувати заробленими 40 000 грн і залишила шоу з цією сумою.

Дивіться усі випуски шоу «Хто хоче стати мільйонером?» на нашому сайті millionaire.ictv.ua!

Теги: Хто хоче стати мільйонером, Хто хоче стати мільйонером - випуски
29.12.2021 21:10



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