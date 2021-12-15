Кто стал героями нового выпуска шоу «Кто хочет стать миллионером?» и сколько они выиграли

Сегодня, 15 декабря, на ICTV показали новый выпуск шоу «Кто хочет стать миллионером?». В материале читайте об участниках и том, сколько они заработали.

София Лисица, Киев

Журналистка София Лисица из Киева стала первой участницей нового выпуска шоу. На «Кто хочет стать миллионером?» девушка пришла не только, чтобы заработать денег, но еще и, по ее словам, чтобы проверить свои знания и интуицию. На игру София пришла со своей лучшей подругой Аллой.

София без проблем преодолела первых семь вопросов, заработав 20 000 грн. Восьмой вопрос был такой: «Оружие древних майя обычно было из дерева или кремния. А какой необычный «материал» они иногда использовали в качестве метательного оружия?». Варианты ответов: A. Муравейники, B. Тренированных собак, C. Кубла ос и шершней, D. Продукты жизнедеятельности. К сожалению, София не смогла выбрать правильный вариант ответа и отправилась домой со своей гарантированной суммой в 5 000 грн.

Богдан Кубик, Киев

Вторым участником шестого выпуска шоу стал юрист и адвокат из Киева Богдан Кубик. На эфир участник пришел вместе со своим коллегой Дмитрием, в профессиональных и интеллектуальных способностях которого он не сомневается.

Богдан преодолел семь вопросов, использовав все подсказки и заработав 20 000 грн. Восьмой вопрос звучал так: «Что делают заключенные американской тюрьмы Феникс, чтобы посмотреть телевизор?». Варианты ответа: A. Занимаются на велотренажере, B. Устраивают чемпионат по футболу, C. Убирают в санузлах, D. Готовят обеды для бездомных. Богдан долго сомневался с вариантом ответа и в итоге решил не отвечать на вопрос, а забрать заработанную сумму.

Лилия Царева, Киев

Третьей участницей выпуска стала Лилия Царева, полицейская из Киева. На эфир девушка пришла вместе со своим коллегой и напарником Евгением. Он сказал, что к нему можно обратиться по любому вопросу.

Лилия с легкостью преодолела первых пять вопросов, а затем эфирное время программы подошло к концу, так что продолжение ее борьбы за миллион, зрители смогут увидеть в следующим выпуске шоу.

Не пропустите седьмой эпизод «Кто хочет стать миллионером?» в следующий понедельник на ICTV!