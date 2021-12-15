Хто став героями нового випуску шоу «Хто хоче стати мільйонером?» і скільки вони виграли

Сьогодні, 15 грудня, на ICTV показали новий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?». У матеріалі читайте про учасників і те, скільки вони заробили.

Софія Лисиця, Київ

Журналістка Софія Лисиця із Києва стала першою учасницею нового випуску шоу. На «Хто хоче стати мільйонером?» дівчина прийшла не лише, щоб заробити грошей, а ще й, за її словами, щоб перевірити свої знання та інтуїцію. На гру Софія прийшла зі своєю найкращою подругою Аллою.

Софія без проблем подолала перші сім питань, заробивши 20 000 грн. Восьме питання було таке: «Зброя стародавніх майя зазвичай була з дерева чи кремнію. А який незвичайний «матеріал» вони іноді використовували як метальну зброю?». Варіанти відповідей: A. Мурашники, B. Тренованих собак, C. Кубла ос та шершнів, D. Продукти життєдіяльності. На жаль, Софія не змогла вибрати правильний варіант відповіді та вирушила додому зі своєю гарантованою сумою у 5 000 грн.

Богдан Кубик, Київ

Другим учасником шостого випуску шоу став юрист та адвокат із Києва Богдан Кубик. На ефір учасник прийшов разом із своїм колегою Дмитром, у професійних та інтелектуальних здібностях якого він не сумнівається.

Богдан подолав сім питань, використавши всі підказки та заробивши 20 000 грн. Восьме питання звучало так: «Що роблять ув’язнені американської в’язниці Фенікс, щоб подивитись телевізор?». Варіанти відповіді: A. Займаються на велотренажері, B. Влаштовують чемпіонат з футболу, C. Прибирають у санвузлах, D. Готують обіди для бездомних. Богдан довго сумнівався з варіантом відповіді і вирішив не відповідати на запитання, а забрати зароблену суму.

Лілія Царьова, Київ

Третьою учасницею випуску стала Лілія Царьова, поліцейська з Києва. На ефір дівчина прийшла разом зі своїм колегою та напарником Євгеном. Він сказав, що до нього можна звернутися з будь-якого питання.

Лілія з легкістю подолала перші п’ять питань, а потім ефірний час програми добіг кінця, так що продовження її боротьби за мільйон, глядачі зможуть побачити у наступному випуску шоу.

Не пропустіть сьомий епізод «Хто хоче стати мільйонером?» наступного понеділка на ICTV!