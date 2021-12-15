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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Хто став героями нового випуску шоу «Хто хоче стати мільйонером?» і скільки вони виграли / 15.12.2021 21:10
15.12.2021 21:10
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Хто став героями нового випуску шоу «Хто хоче стати мільйонером?» і скільки вони виграли

Хто став героями нового випуску шоу «Хто хоче стати мільйонером?» і скільки вони виграли

Сьогодні, 15 грудня, на ICTV показали новий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?». У матеріалі читайте про учасників і те, скільки вони заробили.

Софія Лисиця, Київ

Журналістка Софія Лисиця із Києва стала першою учасницею нового випуску шоу. На «Хто хоче стати мільйонером?» дівчина прийшла не лише, щоб заробити грошей, а ще й, за її словами, щоб перевірити свої знання та інтуїцію. На гру Софія прийшла зі своєю найкращою подругою Аллою.

Софія Лисиця

Софія без проблем подолала перші сім питань, заробивши 20 000 грн. Восьме питання було таке: «Зброя стародавніх майя зазвичай була з дерева чи кремнію. А який незвичайний «матеріал» вони іноді використовували як метальну зброю?». Варіанти відповідей: A. Мурашники, B. Тренованих собак, C. Кубла ос та шершнів, D. Продукти життєдіяльності. На жаль, Софія не змогла вибрати правильний варіант відповіді та вирушила додому зі своєю гарантованою сумою у 5 000 грн.

Богдан Кубик, Київ

Другим учасником шостого випуску шоу став юрист та адвокат із Києва Богдан Кубик. На ефір учасник прийшов разом із своїм колегою Дмитром, у професійних та інтелектуальних здібностях якого він не сумнівається.

Богдан Кубик

Богдан подолав сім питань, використавши всі підказки та заробивши 20 000 грн. Восьме питання звучало так: «Що роблять ув’язнені американської в’язниці Фенікс, щоб подивитись телевізор?». Варіанти відповіді: A. Займаються на велотренажері, B. Влаштовують чемпіонат з футболу, C. Прибирають у санвузлах, D. Готують обіди для бездомних. Богдан довго сумнівався з варіантом відповіді і вирішив не відповідати на запитання, а забрати зароблену суму.

Лілія Царьова, Київ

Третьою учасницею випуску стала Лілія Царьова, поліцейська з Києва. На ефір дівчина прийшла разом зі своїм колегою та напарником Євгеном. Він сказав, що до нього можна звернутися з будь-якого питання.

Лілія Царьова

Лілія з легкістю подолала перші п’ять питань, а потім ефірний час програми добіг кінця, так що продовження її боротьби за мільйон, глядачі зможуть побачити у наступному випуску шоу.

Не пропустіть сьомий епізод «Хто хоче стати мільйонером?» наступного понеділка на ICTV!

Теги: Хто хоче стати мільйонером, Хто хоче стати мільйонером - анонси
15.12.2021 21:10



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