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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Сколько бы вы заработали на месте участников последнего выпуска «Кто хочет стать миллионером?» (ТЕСТ) / 31.12.2021 09:00
31.12.2021 09:00
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Сколько бы вы заработали на месте участников последнего выпуска «Кто хочет стать миллионером?» (ТЕСТ)

Сколько бы вы заработали на месте участников последнего выпуска «Кто хочет стать миллионером?» (ТЕСТ)

Вчера, 29 декабря, на ICTV показали последний выпуск первого сезона шоу «Кто хочет стать миллионером?». Мы подготовили тест по вопросам его участников.

Проходите тесты с вопросами участников десятого эпизода шоу «Кто хочет стать миллионером?» и узнайте, сколько вы могли бы выиграть на их месте.

 

Смотрите все выпуски шоу «Кто хочет стать миллионером?» на нашем сайте millionaire.ictv.ua!

Теги: Кто хочет стать миллионером, Кто хочет стать миллионером - выпуски
31.12.2021 09:00



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