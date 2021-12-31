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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Скільки ви б заробили на місці учасників останнього випуску «Хто хоче стати мільйонером?» (ТЕСТ) / 31.12.2021 09:00
31.12.2021 09:00
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Скільки ви б заробили на місці учасників останнього випуску «Хто хоче стати мільйонером?» (ТЕСТ)

Скільки ви б заробили на місці учасників останнього випуску «Хто хоче стати мільйонером?» (ТЕСТ)

Вчора, 29 грудня, на ICTV показали останній випуск першого сезону шоу «Хто хоче стати мільйонером?». Ми підготували тест з питаннями його учасників. 

Проходьте тести з питаннями учасників десятого епізоду шоу «Хто хоче стати мійльнером?» та дазнавайтеся, скільки ви могли б виграти на їхньому місці.

 

Дивіться всі випуски шоу «Хто хоче стати мільйонером?» на нашому сайті millionaire.ictv.ua!

Теги: Хто хоче стати мільйонером, Хто хоче стати мільйонером - випуски
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