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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Сколько выиграли участники девятого выпуска шоу «Кто хочет стать миллионером?» / 28.12.2021 21:10
28.12.2021 21:10
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Сколько выиграли участники девятого выпуска шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Сколько выиграли участники девятого выпуска шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Сегодня, 28 декабря, на ICTV показали девятый выпуск шоу «Кто хочет стать миллионером?». Этот эпизод является предпоследним в 2021 году. Читайте в материале, сколько выиграли участники нового выпуска.

Дзюба Михаил, Киев

Первым участником девятого выпуска стал Михаил Дзюба из Киева. Он работает в муниципальной охране, где обеспечивает порядок населения. На игру участник пришел вместе с бывшей женой Татьяной.

Дзюба Михаил,

Михаил успешно ответил на первые четыре вопроса. Пятый вопрос был таким: «Кто никогда не был ведущим программы «Свобода слова» на ICTV?». Среди вариантов ответа: А. Савик Шустер, В. Андрей Куликов, С. Константин Стогний, D. Вадим Карпяк. К сожалению, участнику не удалось выбрать правильный вариант ответа, потому он оставил шоу без выигрыша.

Галина Герасимова, Киев

Второй участницей нового выпуска стала Галина Герасимова из Киева. По ее словам, она креативища-пенсионерка, которая снимается в рекламе, а до пенсии она была начальницей цеха. На игру участница пришла с младшей дочерью Надеждой, пообещавшей помочь маме в вопросах, связанных с искусством.

Галина Герасимова

Галина с легкостью ответила на семь вопросов. Восьмой вопрос был таков: «В японском театре Кабуки все роли, даже женские, играют мужчины. А какой парадокс связан с этим театром?» Варианты ответа: А. Сначала никто этого не замечал, В. Зрителями были только женщины, С. Театр основала женщина, D. Пьесы писали только женщины. Галине не удалось выбрать правильный ответ, поэтому она оставила игру с гарантированной суммой 5 000 грн.

Сергей Дешнер, Харьков

Третьим участником нового выпуска шоу «Кто хочет стать миллионером?» стал Сергей Дешнер из города Харькова. Он подрабатывает мебельщиком и занимается реставрацией мебели. На игру он пришел с двоюродным братом своей жены Константином. Он рассказал, что удача любит улыбаться его другу.

Сергей Дешнер

Сергей без проблем ответил на первые пять вопросов викторины. Шестой вопрос был таким: «Раньше к этому олимпийскому спорту допускались только мужчины. Но с Олимпиады 1952 мужчины и женщины соревнуются наравне. Что это за вид спорта?». Варианты ответа: А. Бобслей, В. Конный спорт, С. Трудная атлетика, D. Фехтование. Сергею затруднились ответить правильно на этот вопрос, поэтому он покинул игру с гарантированными 5 000 грн.

Не упустите финальный эпизод «Кто хочет стать миллионером?» 2021 уже завтра в 20:20 на телеканале ICTV!

Не пропустите финальный эпизод «Кто хочет стать миллионером?» в 2021 году уже завтра в 20:20 на телеканале ICTV! 

Теги: Кто хочет стать миллионером, Кто хочет стать миллионером - выпуски
28.12.2021 21:10



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