Сколько выиграли участники девятого выпуска шоу «Кто хочет стать миллионером?»

Сегодня, 28 декабря, на ICTV показали девятый выпуск шоу «Кто хочет стать миллионером?». Этот эпизод является предпоследним в 2021 году. Читайте в материале, сколько выиграли участники нового выпуска.

Дзюба Михаил, Киев

Первым участником девятого выпуска стал Михаил Дзюба из Киева. Он работает в муниципальной охране, где обеспечивает порядок населения. На игру участник пришел вместе с бывшей женой Татьяной.

Михаил успешно ответил на первые четыре вопроса. Пятый вопрос был таким: «Кто никогда не был ведущим программы «Свобода слова» на ICTV?». Среди вариантов ответа: А. Савик Шустер, В. Андрей Куликов, С. Константин Стогний, D. Вадим Карпяк. К сожалению, участнику не удалось выбрать правильный вариант ответа, потому он оставил шоу без выигрыша.

Галина Герасимова, Киев

Второй участницей нового выпуска стала Галина Герасимова из Киева. По ее словам, она креативища-пенсионерка, которая снимается в рекламе, а до пенсии она была начальницей цеха. На игру участница пришла с младшей дочерью Надеждой, пообещавшей помочь маме в вопросах, связанных с искусством.

Галина с легкостью ответила на семь вопросов. Восьмой вопрос был таков: «В японском театре Кабуки все роли, даже женские, играют мужчины. А какой парадокс связан с этим театром?» Варианты ответа: А. Сначала никто этого не замечал, В. Зрителями были только женщины, С. Театр основала женщина, D. Пьесы писали только женщины. Галине не удалось выбрать правильный ответ, поэтому она оставила игру с гарантированной суммой 5 000 грн.

Сергей Дешнер, Харьков

Третьим участником нового выпуска шоу «Кто хочет стать миллионером?» стал Сергей Дешнер из города Харькова. Он подрабатывает мебельщиком и занимается реставрацией мебели. На игру он пришел с двоюродным братом своей жены Константином. Он рассказал, что удача любит улыбаться его другу.

Сергей без проблем ответил на первые пять вопросов викторины. Шестой вопрос был таким: «Раньше к этому олимпийскому спорту допускались только мужчины. Но с Олимпиады 1952 мужчины и женщины соревнуются наравне. Что это за вид спорта?». Варианты ответа: А. Бобслей, В. Конный спорт, С. Трудная атлетика, D. Фехтование. Сергею затруднились ответить правильно на этот вопрос, поэтому он покинул игру с гарантированными 5 000 грн.

Не упустите финальный эпизод «Кто хочет стать миллионером?» 2021 уже завтра в 20:20 на телеканале ICTV!

Не пропустите финальный эпизод «Кто хочет стать миллионером?» в 2021 году уже завтра в 20:20 на телеканале ICTV!