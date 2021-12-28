Скільки виграли учасники дев’ятого випуску шоу «Хто хоче стати мільйонером?»

Сьогодні, 28 грудня, на ICTV показали дев’ятий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?». Цей епізод є передостаннім у 2021 році. Читайте у матеріалі, скільки виграли учасники нового випуску.

Дзюба Михайло, Київ

Першим учасником дев’ятого випуску став Михайло Дзюба з Києва. Він працює у муніципальній охороні, де забезпечує порядок населення. На гру учасник прийшов разом з колишньою дружиною Тетяною.

Михайло успішно відповів на перших чотири питання. П’яте питання було таким: «Хто ніколи не був ведучим програми «Свобода слова» на ICTV?». Серед варіантів відповіді: А. Савік Шустер, В. Андрій Куликов, С. Костянтин Стогній, D. Вадим Карп’як. На жаль, учаснику не вдалось обрати правильний варіант відповіді, тому він покинув шоу без виграшу.

Галина Герасимова, Київ

Другою учасницею нового випуску стала Галина Герасимова з Києва. За її словами, вона креативна пенсіонерка, що знімається рекламою, а до пенсії вона була начальницею цеху. На гру учасниця прийшла з молодшою донькою Надією, що пообіцяла допомогти мамі у питаннях, пов’язаниз з мистецтвом.

Галина з легкістю відповіла на сім питань. Восьме питання було таким: «В японському театрі Кабукі всі ролі, навіть жіночі, грають чоловіки. А який парадокс пов’язаний з цим театром?». Варіанти відповіді: А. Спочатку ніхто цього не помічав, В. Глядачами були лише жінки, С. Театр заснувала жінка, D. П’єси писали лише жінки. Галині не вдалося обрати правильну відповідь, тому вона залишила гру з гарантованою суммою 5 000 грн.

Сергій Дешнер, Харків

Третім учасником нового випуску шоу «Хто хоче стати мільйонером?» став Сергій Дешнер з міста Харків. Він підпрацьовує меблярем та займається реставрацією меблів. На гру він прийшов з двоюрідним братом своєї дружини Костянтином. Він розповів, що фортуна полюбляє посміхатися його другові.

Сергій без проблем відповів на перших п’ять питань вікторини. Шосте питання було таким: «Раніше до цього олімпійського спорту допускалися лише чоловіки. Але з Олімпіади 1952 року чоловіки та жінки змагаються нарівні. Що це за вид спорту?». Варіанти відповіді: А. Бобслей, В. Кінний спорт, С. Важка атлетика, D. Фехтування. Сергієві не вдалося відповісти правильно на це питання, тому він покинув гру з гарантованими 5 000 грн.

Не пропустіть фінальний епізод «Хто хоче стати мільйонером?» 2021 року вже завтра о 20:20 на телеканалі ICTV!