Сколько заработали участники нового выпуска «Хто хоче стати мільйонером?»

Сегодня, 13 декабря, на ICTV состоялся показ нового эпизода «Хто хоче стати мільйонером?». Читайте в материале, кто стал участниками нового выпуска и сколько им удалось заработать.

Валентин Мороз, Черкасская область

В пятом выпуске телеигры первым участником стал Валентин Мороз. Он начал свою борьбу за миллион еще в предыдущем эпизоде, но не успел окончить игру, так как эфирное время программы вышло.

Валентин довольно легко справился с 12 вопросами, использовав все свои подсказки и заработав 150 000 грн. 13 вопрос звучал так: «На протяжение десятилетий Библия занимает первое место среди книг с наибольшими тиражами в мире. А какая книга на втором месте?». Варианты ответа: A. Гарри Поттер, B. Властелин колец, C. Цитатник Мао Цзедуна, D. Книга рекордов Гиннеса. К сожалению, Валентин выбрал неправильный вариант ответа и вынужден был покинуть шоу, забрав с собой гарантированную сумму в размере 50 000 грн.

Андрей Грималюк, Ивано-Франковск

Вторым участником нового выпуска стал Андрей Грималюк из Ивано-Франковска. По профессии он депутат городского совета, а также заместитель начальника водоканала. На эфир Андрей пришел со своей женой Еленой, которая пообещала помогать своему супругу.

Андрею удалось без проблем преодолеть первых семь вопросов игры. Восьмой вопрос был таким: «Словом «шофер» начали называть водителей только в начале ХХ ст. Представителей какой профессии так называли раньше?». Варианты ответа: A. Полицейский, B. Паромник, C. Кочегар, D. Врач. Андрей долго колебался, не зная, какой выбрать ответ и в конце концов решил не рисковать заработанной суммой и отправился домой с ней.

Смотрите новый выпуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?» в эту среду на телеканале ICTV!