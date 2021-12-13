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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Сколько заработали участники нового выпуска «Хто хоче стати мільйонером?» / 13.12.2021 21:10
13.12.2021 21:10
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Сколько заработали участники нового выпуска «Хто хоче стати мільйонером?»

Сколько заработали участники нового выпуска «Хто хоче стати мільйонером?»

Сегодня, 13 декабря, на ICTV состоялся показ нового эпизода «Хто хоче стати мільйонером?». Читайте в материале, кто стал участниками нового выпуска и сколько им удалось заработать. 

Валентин Мороз, Черкасская область

В пятом выпуске телеигры первым участником стал Валентин Мороз. Он начал свою борьбу за миллион еще в предыдущем эпизоде, но не успел окончить игру, так как эфирное время программы вышло.

Валентин Мороз

Валентин довольно легко справился с 12 вопросами, использовав все свои подсказки и заработав 150 000 грн. 13 вопрос звучал так: «На протяжение десятилетий Библия занимает первое место среди книг с наибольшими тиражами в мире. А какая книга на втором месте?». Варианты ответа: A. Гарри Поттер, B. Властелин колец, C. Цитатник Мао Цзедуна, D. Книга рекордов Гиннеса. К сожалению, Валентин выбрал неправильный вариант ответа и вынужден был покинуть шоу, забрав с собой гарантированную сумму в размере 50 000 грн.

Андрей Грималюк, Ивано-Франковск

Вторым участником нового выпуска стал Андрей Грималюк из Ивано-Франковска. По профессии он депутат городского совета, а также заместитель начальника водоканала. На эфир Андрей пришел со своей женой Еленой, которая пообещала помогать своему супругу.

Андрей Грималюк

Андрею удалось без проблем преодолеть первых семь вопросов игры. Восьмой вопрос был таким: «Словом «шофер» начали называть водителей только в начале ХХ ст. Представителей какой профессии так называли раньше?». Варианты ответа: A. Полицейский, B. Паромник, C. Кочегар, D. Врач. Андрей долго колебался, не зная, какой выбрать ответ и в конце концов решил не рисковать заработанной суммой и отправился домой с ней.

Смотрите новый выпуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?» в эту среду на телеканале ICTV! 

Теги: Кто хочет стать миллионером, Кто хочет стать миллионером - выпуски
13.12.2021 21:10



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