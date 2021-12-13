Скільки заробили учасники нового випуску «Хто хоче стати мільйонером?»

Сьогодні, 13 грудня, на ICTV відбувся показ нового епізоду «Хто хоче стати мільйонером?». Читайте у матеріалі, хто став учасниками нового випуску та скільки їм вдалося заробити.

Валентин Мороз, Черкаська область

У п’ятому випуску телегри першим учасником став Валентин Мороз. Він розпочав свою боротьбу за мільйон ще у попередньому епізоді, але не встиг закінчити гру, оскільки ефірний час програми вийшов.

Валентин досить легко впорався з 12 питаннями, використавши всі свої підказки та заробивши 150 000 грн. 13 питання звучало так: «Протягом десятиліть Біблія займає перше місце серед книг з найбільшими тиражами у світі. А яка книга на другому місці?» Варіанти відповіді: A. Гаррі Поттер, B. Володар перснів, C. Цитатник Мао Цзедуна, D. Книга рекордів Гіннеса. На жаль, Валентин обрав неправильний варіант відповіді та змушений був залишити шоу, забравши із собою гарантовану суму у розмірі 50 000 грн.

Андрій Грималюк, Івано-Франківськ

Другим учасником нового випуску став Андрій Грималюк із Івано-Франківська. За професією він є депутатом міської ради, а також заступником начальника водоканалу. На ефір Андрій прийшов зі своєю дружиною Оленою, яка пообіцяла допомагати своєму чоловікові.

Андрію вдалося без проблем подолати перші сім питань гри. Восьме питання було таким: «Словом «шофер» почали називати водіїв лише на початку ХХ ст. Представників якої професії так називали раніше?». Варіанти відповіді: A. Поліцейський, B. Паромник, C. Кочегар, D. Лікар. Андрій довго вагався, не знаючи, яку обрати відповідь і врешті-решт вирішив не ризикувати заробленою суммою та вирушив додому з нею.

Дивіться новий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?» цієї середи на телеканалі ICTV!