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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Скільки заробили учасники нового випуску «Хто хоче стати мільйонером?» / 13.12.2021 21:10
13.12.2021 21:10
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Скільки заробили учасники нового випуску «Хто хоче стати мільйонером?»

Скільки заробили учасники нового випуску «Хто хоче стати мільйонером?»

Сьогодні, 13 грудня, на ICTV відбувся показ нового епізоду «Хто хоче стати мільйонером?». Читайте у матеріалі, хто став учасниками нового випуску та скільки їм вдалося заробити.

Валентин Мороз, Черкаська область

У п’ятому випуску телегри першим учасником став Валентин Мороз. Він розпочав свою боротьбу за мільйон ще у попередньому епізоді, але не встиг закінчити гру, оскільки ефірний час програми вийшов.

Валентин Мороз

Валентин досить легко впорався з 12 питаннями, використавши всі свої підказки та заробивши 150 000 грн. 13 питання звучало так: «Протягом десятиліть Біблія займає перше місце серед книг з найбільшими тиражами у світі. А яка книга на другому місці?» Варіанти відповіді: A. Гаррі Поттер, B. Володар перснів, C. Цитатник Мао Цзедуна, D. Книга рекордів Гіннеса. На жаль, Валентин обрав неправильний варіант відповіді та змушений був залишити шоу, забравши із собою гарантовану суму у розмірі 50 000 грн.

Андрій Грималюк, Івано-Франківськ

Другим учасником нового випуску став Андрій Грималюк із Івано-Франківська. За професією він є депутатом міської ради, а також заступником начальника водоканалу. На ефір Андрій прийшов зі своєю дружиною Оленою, яка пообіцяла допомагати своєму чоловікові.

Андрій Грималюк

Андрію вдалося без проблем подолати перші сім питань гри. Восьме питання було таким: «Словом «шофер» почали називати водіїв лише на початку ХХ ст. Представників якої професії так називали раніше?». Варіанти відповіді: A. Поліцейський, B. Паромник, C. Кочегар, D. Лікар. Андрій довго вагався, не знаючи, яку обрати відповідь і врешті-решт вирішив не ризикувати заробленою суммою та вирушив додому з нею.

Дивіться новий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?» цієї середи на телеканалі ICTV!

Теги: Хто хоче стати мільйонером, Хто хоче стати мільйонером - випуски
13.12.2021 21:10



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