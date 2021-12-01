Участники второго выпуска «Хто хоче стати мільйонером?»: кто они и сколько выиграли

Сегодня, 1 декабря, на ICTV состоялся показ второго выпуска легендарной телеигры «Хто хоче стати мільйонером?». Кто стал участниками нового эпизода и сколько денег они смогли заработать, читайте в материале!

Александр Онофрийчук, Луцк

Первым участником второго выпуска шоу «Хто хоче стати мільйонером?» стал врач Волынской областной больницы Александр Онофрийчук. На работе он занимается ультразвуковой диагностикой щитовидной железы, а на выходных предпочитает проводить время на даче вместе с семьей. На эфир участник пришел вместе со своей женой Яной, которая по совместительству еще и его коллега. Она пообещала постараться помочь своему супругу в самых сложных вопросах.

Александр с легкостью преодолевал вопрос за вопросом и сумел заработать 200 000 грн. Четырнадцатый вопрос звучал так: «Какое оружие во время Второй мировой войны США планировали использовать против Японии?». Среди вариантов ответа: А. Летучих мышей-бомб, В. Липкую боевую пену, С. Генератор грома и D. Блевательный пистолет. Александр долго сомневался в своем выборе. В итоге участник предпочел не отвечать на этот вопрос и забрать выигранную сумму. Таким образом ему не хватило всего двух шагов, чтобы стать миллионером.

Максим Жержерунов, Киев

Вторым участником нового выпуска стал бывший спортсмен, а ныне тренер баскетбольной команды Максим Жержерунов. По словам участника, его подопечные — действующие чемпионы мира. На игру Максим пришел вместе со своим братом-близнецом Андреем.

Максим без проблем преодолел первых три вопроса игры, заработав 1 000 грн. На этом время эфира программы подошло к концу, так что сколько экс-баскетболисту удастся заработать в конце-концов, зрители узнают в следующем выпуске.

Не пропустите новый выпуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?» в понедельник, 6 декабря, в 20:20!