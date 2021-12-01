seach
ICTV - Разом краще
ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Учасники другого випуску «Хто хоче стати мільйонером?»: хто вони та скільки виграли / 01.12.2021 21:10
01.12.2021 21:10
Поділитися

Учасники другого випуску «Хто хоче стати мільйонером?»: хто вони та скільки виграли

Учасники другого випуску «Хто хоче стати мільйонером?»: хто вони та скільки виграли

Сьогодні, 1 грудня, на ICTV відбувся показ другого випуску легендарної телегри “Хто хоче стати мільйонером?”. Хто став учасниками нового епізоду та скільки грошей вони змогли заробити, читайте у матеріалі!

Олександр Онофрійчук, Луцьк

Першим учасником другого випуску шоу «Хто хоче стати мільйонером?» став лікар Волинської обласної лікарні Олександр Онофрійчук. На роботі він займається ультразвуковою діагностикою щитовидної залози, а на вихідних обожнює проводити час на дачі разом із сім’єю. На ефір учасник прийшов разом зі своєю дружиною Яною, яка за сумісництвом ще й його колега. Вона пообіцяла постаратися допомогти своєму чоловікові у найскладніших питаннях.

Олександр Онофрійчук

Олександр легко долав питання за питанням і зумів заробити 200 000 грн. Чотирнадцяте питання звучало так: «Яку зброю під час Другої світової війни США планували використати проти Японії?». Серед варіантів відповіді: А. Кажанів-бомб, В. Липку бойову піну, С. Генератор грому і D. Блювальний пістолет. Олександр довго сумнівався у своєму виборі. У результаті учасник вирішив не відповідати на це питання і забрати виграну суму. Таким чином йому не вистачило лише двох кроків, щоб стати мільйонером.

Максим Жержерунов, Київ

Другим учасником нового випуску став колишній спортсмен, а нині тренер баскетбольної команди Максим Жержерунов. За словами учасника, його підопічні – чинні чемпіони світу. На гру Максим прийшов разом зі своїм братом-близнюком Андрієм.

Максим Жержерунов

Максим без проблем подолав перші три питання гри, заробивши 1000 грн. На цьому час ефіру програми добіг кінця, так що скільки екс-баскетболісту вдасться заробити врешті-решт, глядачі дізнаються у наступному випуску.

Не пропустіть новий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?» у понеділок, 6 грудня, о 20:20!

Теги: Хто хоче стати мільйонером, Хто хоче стати мільйонером - випуски
01.12.2021 21:10



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

ВГОРУ
Вгору
    Ще
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь