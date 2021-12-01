Учасники другого випуску «Хто хоче стати мільйонером?»: хто вони та скільки виграли

Сьогодні, 1 грудня, на ICTV відбувся показ другого випуску легендарної телегри “Хто хоче стати мільйонером?”. Хто став учасниками нового епізоду та скільки грошей вони змогли заробити, читайте у матеріалі!

Олександр Онофрійчук, Луцьк

Першим учасником другого випуску шоу «Хто хоче стати мільйонером?» став лікар Волинської обласної лікарні Олександр Онофрійчук. На роботі він займається ультразвуковою діагностикою щитовидної залози, а на вихідних обожнює проводити час на дачі разом із сім’єю. На ефір учасник прийшов разом зі своєю дружиною Яною, яка за сумісництвом ще й його колега. Вона пообіцяла постаратися допомогти своєму чоловікові у найскладніших питаннях.

Олександр легко долав питання за питанням і зумів заробити 200 000 грн. Чотирнадцяте питання звучало так: «Яку зброю під час Другої світової війни США планували використати проти Японії?». Серед варіантів відповіді: А. Кажанів-бомб, В. Липку бойову піну, С. Генератор грому і D. Блювальний пістолет. Олександр довго сумнівався у своєму виборі. У результаті учасник вирішив не відповідати на це питання і забрати виграну суму. Таким чином йому не вистачило лише двох кроків, щоб стати мільйонером.

Максим Жержерунов, Київ

Другим учасником нового випуску став колишній спортсмен, а нині тренер баскетбольної команди Максим Жержерунов. За словами учасника, його підопічні – чинні чемпіони світу. На гру Максим прийшов разом зі своїм братом-близнюком Андрієм.

Максим без проблем подолав перші три питання гри, заробивши 1000 грн. На цьому час ефіру програми добіг кінця, так що скільки екс-баскетболісту вдасться заробити врешті-решт, глядачі дізнаються у наступному випуску.

Не пропустіть новий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?» у понеділок, 6 грудня, о 20:20!