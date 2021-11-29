Уже сегодня – «Кто хочет стать миллионером?» на ICTV

Уже сегодня выйдет первый эфир масштабного возвращения в этом году – «Кто хочет стать миллионером?» на ICTV. Увлекательные игры первых участников начнутся в 20:20.

Отбор участников имел только одно ограничение – возраст от 18 лет. Авторы шоу дали возможность проявить себя людям из разных сфер, а их предпочтения приятно удивили самих телевизионщиков.

«Особое внимание команда уделила вопросам. Мы сконцентрировались на том, чтобы это были не энциклопедические знания, а из разряда неожиданных фактов, которые будет интересно потом рассказать своим друзьям, родственникам. Также хотели сделать нашу программу семейной, чтобы могли смотреть от малого до великого, в результате проверив, кто в семье самый умный. Затем можно будет отправлять его заполнять нашу анкету на участие уже на следующие сезоны»

— говорит генеральная креативная продюсерка программного направления ICTV Татьяна Гребеник.



В этом сезоне «Кто хочет стать миллионером?» не будет звездных участников, ведь авторы программы хотят показать, что буквально любой украинец может сразиться за миллион.

«Участники, конечно, беспокоились перед игрой. Потому мы сначала их знакомили со студией, командой. А также у нас есть Стас Боклан в роли ведущего, который своей открытостью сумел настроить на спокойный лад игроков, чтобы во время эфира уже быть с ними на одной волне», — добавляет Татьяна Гребеник.



Смотрите «Кто хочет стать миллионером?» на ICTV в 20:20 по понедельникам и средам!