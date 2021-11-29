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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Вже сьогодні – «Хто хоче стати мільйонером?» на ICTV / 29.11.2021 14:30
29.11.2021 14:30
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Вже сьогодні – «Хто хоче стати мільйонером?» на ICTV

Вже сьогодні – «Хто хоче стати мільйонером?» на ICTV

Вже сьогодні вийде перший ефір масштабного повернення цього року – «Хто хоче стати мільйонером?» на ICTV. Захопливі ігри перших учасників розпочнуться о 20:20.

Відбір учасників мав лише одне обмеження – вік від 18 років. Тож автори шоу дали можливість проявити себе людям з різних сфер, а їхні вподобання приємно здивували самих телевізійників.

«Особливу увагу команда приділила запитанням. Ми сконцентрувалися на тому, щоб це були не енциклопедичні знання, а з розряду неочікуваних фактів, які цікаво буде потім розповісти своїм друзям, родичам. Також хотіли зробити нашу програму сімейною, щоб могли дивитися від малого до великого, в результаті перевіривши, хто в родині найрозумніший. Потім можна буде відправляти його заповнювати нашу анкету на участь вже на наступні сезони»

— говорить генеральна креативна продюсерка програмного напрямку ICTV Тетяна Гребенік.


У цьому сезоні «Хто хоче стати мільйонером?» не буде зіркових учасників, адже автори програми хочуть показати, що буквально будь-який українець може поборотися за мільйон.

«Учасники, звісно, хвилювалися перед грою. Тому ми спочатку їх знайомили зі студією, командою. А також ми маємо Стаса Боклана в ролі ведучого, який своєю відкритістю зумів налаштувати на спокійний лад гравців, щоб під час ефіру вже бути з ними на одній хвилі», – додає Тетяна Гребенік.


Дивіться «Хто хоче стати мільйонером?» на ICTV о 20:20 щопонеділка та щосереди!

Теги: Хто хоче стати мільйонером
29.11.2021 14:30



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