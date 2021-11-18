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ICTV / Хто хоче стати мільйонером / Закулисье шоу «Кто хочет стать миллионером?»: как выглядит студия, сколько подано заявок и другие подробности / 18.11.2021 11:32
18.11.2021 11:32
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Закулисье шоу «Кто хочет стать миллионером?»: как выглядит студия, сколько подано заявок и другие подробности

Закулисье шоу «Кто хочет стать миллионером?»: как выглядит студия, сколько подано заявок и другие подробности

29 ноября на телезрителей канала ICTV ожидает громкая премьера — стартует телеигра «Кто хочет стать миллионером». За полторы недели до начала показа раскрываем закулисье шоу.  

Долгожданная премьера телешоу «Кто хочет стать миллионером?» состоится в понедельник, 29 ноября, в 20:00. По словам создателей игры, желающих поучаствовать было очень много, так что, поняв отклик аудитории, решили выпускать программу дважды в неделю!

«По количеству заполненных анкет, а их было около полумиллиона, мы поняли, что аудитория очень заинтересована. Неудивительно, потому что подобного формата сейчас нет на украинских телеканалах. Так что мы решили сделать нашему зрителю подарок к Новому году – двойную порцию легендарного шоу «Кто хочет стать миллионером?». В эфире ICTV игра будет выходить дважды в неделю»

– поделилась генеральный креативный продюсер программного направления ICTV Татьяна Гребеник.

Кроме этого организаторы сообщили, что студия для проведения «Кто хочет стать миллионером?» уже полностью укомплектована и готова к съемкам, а кресло напротив ведущего Станислава Боклана уже ждет своего будущего миллионера.

Также создатели шоу напоминают, что у желающих попасть в эфир по прежнему есть такая возможность. Для этого необходимо заполнить развернутую анкету по ссылке. После того, как кастинг-менеджеры ознакомятся со всеми анкетами, они свяжутся с самыми  интересными кандидатами, которые отправятся на живые кастинги. Не упустите свой шанс побороться за миллион!

Теги: Кто хочет стать миллионером
18.11.2021 11:32



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