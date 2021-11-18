За лаштунками шоу «Хто хоче стати мільйонером?»: як виглядає студія, скільки подано заявок та інші подробиці

29 листопада на телеглядачів каналу ICTV чекає гучна прем’єра – стартує телегра «Хто хоче стати мільйонером». За півтора тижні до початку показу розкриваємо подробиці з-за лаштунків шоу.

Довгоочікувана прем’єра телешоу «Хто хоче стати мільйонером?» відбудеться у понеділок, 29 листопада, о 20.00. За словами творців гри, охочих взяти участь було дуже багато, тож, зрозумівши відгук аудиторії, вирішили випускати програму двічі на тиждень!

«За кількістю заповнених анкет, а їх було близько півмільйона, ми зрозуміли, що аудиторія дуже зацікавлена. Не дивно, бо такого формату зараз немає на українських телеканалах. Тож ми вирішили зробити нашому глядачеві подарунок до Нового року – подвійну порцію легендарного шоу “Хто хоче стати мільйонером?”. В ефірі ICTV гра виходитиме двічі на тиждень»

– поділилася генеральний креативний продюсер програмного спрямування ICTV Тетяна Гребеник.

Окрім цього, організатори повідомили, що студія для проведення «Хто хоче стати мільйонером?» вже повністю укомплектована та готова до зйомок, а крісло навпроти ведучого Станіслава Боклана вже чекає на свого майбутнього мільйонера.

Також творці шоу нагадують, що у охочих потрапити в ефір, як і раніше, є така можливість. Для цього необхідно заповнити розгорнуту анкету за посиланням. Після того, як кастинг-менеджери ознайомляться з усіма анкетами, вони зв’яжуться з найцікавішими кандидатами, що вирушать на живі кастинги. Не проґавте свій шанс поборотися за мільйон!