Кто хочет стать миллионером? – 1 выпуск от 29.11.2021

Смотрите онлайн легендарное интеллектуальное шоу Кто хочет стать миллионером на ICTV 1 выпуск от 29.11.2021 и играйте вместе с участниками и ведущим телевикторины Станиславом Бокланом!

В премьерном выпуске будут играть участники из Киева: Геннадий Малина – военнослужащий на пенсии и Елена Валуйская – мама двух близнецов.

Сколько удастся выиграть первым участникам благодаря интеллекту? Кто хочет стать миллионером смотреть онлайн на ICTV 1 выпуск от 29.11.2021.

Смотрите онлайн: Кто хочет стать миллионером