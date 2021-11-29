Хто хоче стати мільйонером? – 1 випуск від 29.11.2021

Дивіться онлайн легендарне інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером на ICTV 1 випуск від 29.11.2021 та грайте разом з учасниками та ведучим телевікторини Станіславом Бокланом!

В прем’єрному випуску будуть грати учасники з Києва: Геннадій Малина – військовослужбовець на пенсії та Олена Валуйська – мама двох близнюків.

Скільки ж вдасться виграти першим учасникам завдяки інтелекту? Хто хоче стати мільйонером дивитись онлайн на ICTV 1 випуск від 29.11.2021.

Дивіться онлайн: Хто хоче стати мільйонером