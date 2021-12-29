Кто хочет стать миллионером? — 10 выпуск от 29.12.2021

Смотрите онлайн легендарное интеллектуальное шоу Кто хочет стать миллионером на ICTV 10 выпуск от 29.12.2021 уже на нашем сайте и играйте вместе с участниками и ведущим телевикторины Станиславом Бокланом!

Последними участниками 1 сезона Кто хочет стать миллионером? на ICTV стали: Александр Данильчук из Черкасс – фельдшер по образованию, но сейчас работает продавцом в магазине электроинструментов, а также Елена Таранущенко из Киева, которая помогает людям быть здоровыми. Удастся ли кому-нибудь из участников стать миллионером в канун нового года? Узнайте прямо сейчас!

Кто хочет стать миллионером смотреть онлайн на ICTV 10 выпуск от 29.12.2021.

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