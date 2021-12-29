Хто хоче стати мільйонером? – 10 випуск від 29.12.2021

Дивіться онлайн легендарне інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером на ICTV 10 випуск від 29.12.2021 вже на нашому сайті та грайте разом з учасниками та ведучим телевікторини Станіславом Бокланом!

Останніми учасниками 1 сезону Хто хоче стати мільйонером? на ICTV стали: Олександр Данильчук із Черкас – фельдшер за освітою, але зараз працює продавцем в магазині електро інструментів, а також Олена Таранущенко із Києва, яка допомагає людям бути здоровими. Чи пощастить комусь із учасників стати мільйонером напередодні нового року? Дізнайтеся просто зараз!

Хто хоче стати мільйонером дивитись онлайн на ICTV 10 випуск від 29.12.2021.

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