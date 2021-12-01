Кто хочет стать миллионером? – 2 выпуск от 01.12.2021

Кто хочет стать миллионером? – 1 выпуск от 29.11.2021

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Во 2 выпуске шоу Кто хочет стать миллионером на ICTV на 15 вопросов попытаются ответить Александр Онофрийчук – врач из Луцка, а также Максим Жержерунов из Киева – в прошлом профессиональный баскетболист, а ныне тренер женской любительской сборной.

Поможет ли кому-то из участников интеллект и жажда победы дойти до 15 вопроса и выиграть заветный миллион гривен? Кто хочет стать миллионером смотреть онлайн на ICTV 2 выпуск от 01.12.2021.

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