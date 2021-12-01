Хто хоче стати мільйонером? – 2 випуск від 01.12.2021

Хто хоче стати мільйонером? – 1 випуск від 29.11.2021

Дивіться онлайн легендарне інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером на ICTV 2 випуск від 01.12.2021 вже на нашому сайті!

В 2 випуску шоу Хто хоче стати мільйонером на ICTV на 15 питань спробують відповісти Олександр Онофрійчук – лікар із Луцька, а також Максим Жержерунов з Києва – в минулому професійний баскетболіст, а нині тренер жіночої збірної.

Чи допоможе комусь із учасників інтелект та жага до перемоги дійти аж до 15 питання та виграти заповітний мільйон гривень? Хто хоче стати мільйонером дивитись онлайн на ICTV 2 випуск від 01.12.2021.

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