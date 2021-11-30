Чи відповіли б ви на питання перших учасників «Хто хоче стати мільйонером?» (тест)

Вчора, 29 листопада, на ICTV відбулась грандіозна прем’єра легендарного шоу «Хто хоче стати мільйонером?». Ми вже писали про перших його учасників, а сьогодні пропонуємо пройти два тести з питаннями, які випали у грі Геннадію Малині та Олені Валуйській, та дізнатись, скільки би змогли виграти ви.

Проходьте тест з питаннями, які були поставлені в ефірі Геннадію Малині:

А також проходьте тест з питаннями Олени Валуйської:

Не пропустіть новий випуск шоу «Хто хоче стати мільйонером?» завтра, 1 грудня, о 20:20 та дивіться перший випуск за посиланням.