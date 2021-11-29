Перші герої «Хто хоче стати мільйонером?»: хто ці учасники та скільки вони виграли

Сьогодні, 29 листопада, о 20.20 на ICTV відбулася прем’єра легендарної телевікторини «Хто хоче стати мільйонером?». Розповідаємо про учасників першого випуску.

Геннадій Малина, Київ

Піонером прем’єрного випуску шоу став Геннадій Малина із міста Київ. Він уже два роки, як військовий пенсіонер, за званням – полковник. Його головне захоплення – турбота про присадибну ділянку. На гру Геннадій прийшов разом зі своєю донькою Веронікою, яка пообіцяла допомагати татові всім, чим зможе.

Під час гри Геннадію вдалося правильно відповісти на сім питань і дістатись до виграшу у розмірі 20 000 грн. Восьме питання звучало так: «Після Другої світової війни між Монако та Індонезією стався конфлікт. Що не поділили між собою ці країни? Серед варіантів відповіді були: A. Спірні території, B. Однакові прапори, C. Населення, D. Гральний бізнес. Геннадій довго думав над цим питанням і сумнівався між варіантами B. і D. У результаті він віддав перевагу останньому і виявився неправим. Проте за гру Геннадій встиг заробити одну вогнетривку суму у розмірі 5 000 грн. З нею учасник і вирушив додому.

Олена Валуйська, Київ

Мама двох близнюків із Києва Олена Валуйська стала другою учасницею прем’єрного випуску «Хто хоче стати мільйонером?». Дівчина розповіла, що завдяки дітям дізналася багато нового, тому що їй доводиться часто відповідати на їхнє «чому?». На телешоу Олена прийшла разом зі своєю найкращою подругою та хрещеною своїх дітей Марією. Учасниця розповіла, що головним завданням її групи підтримки вчасно зупинити її під час гри.

За свою гру Олена зуміла успішно подолати вісім питань, таким чином діставшись виграшу у розмірі 30 000 грн. Дев’яте питання у програмі звучало так: «Хто з відомих художників спалював свої картини, щоб зігрітися?». Варіантами відповіді були: A. Казимир Малевіч, B. Дієго Веласкес, C. Пабло Пікассо, D. Вінсент Ван Гог. Олена вважає вірним варіантом відповіді останній, проте її подруга Марія заперечила їй, сказавши, що це було б надто очевидним. Вона порадила учасниці взяти гроші та вирушити додому. Олена вирішила послухати свою подругу та забрала гроші. І не помилилася, тому що правильним варіантом відповіді був B. Пабло Пікассо.

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