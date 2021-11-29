Первые герои «Хто хоче стати мільйонером?»: кто эти участники и сколько они выиграли

Сегодня, 29 ноября, в 20:20 на ICTV состоялась премьера легендарной телевикторины «Хто хоче стати мільйонером?». Рассказываем об участниках первого выпуска.

Геннадий Малина, Киев

Пионером премьерного выпуска шоу стал Геннадий Малина из города Киев. Он уже два года, как военный пенсионер, по званию — полковник. Его главное увлечение — забота о приусадебном участке. На игру Геннадий пришел вместе со своей дочерью Вероникой, которая пообещала помогать папе всем, чем сможет.

Во время игры Геннадию удалось ответить правильно на семь вопросов. Восьмой вопрос звучал так: «После Второй мировой войны между Монако и Индонезией случился конфликт. Что не поделили между собой эти страны?». Среди вариантов ответа были: A. Спорные территории, B. Одинаковые флаги, C. Население, D. Игорный бизнес. Геннадий долго думал над этим вопросом и сомневался между вариантами B. и D. В итоге он отдал предпочтение последнему и оказался неправ. Тем не менее, за игру Геннадий успел заработать одну несгораемую сумму в размере 5 000 грн. С ней участник и отправился домой.

Елена Валуйская, Киев

Мама двоих близнецов из Киева Елена Валуйская стала второй участницей премьерного выпуска «Хто хоче стати мільйонером?». Девушка рассказала, что благодаря детям узнала много нового, так как ей приходится часто отвечать на их «почему?». На телешоу Елена пришла вместе со своей лучшей подругой и крестной своих детей Марией. Участница рассказала, что главной задачей ее группы поддержки будет вовремя остановить ее во время игры.

За свою игру Елена сумела успешно преодолеть восемь вопросов, таким образом добравшись до суммы 30 000 грн. Девятый вопрос в программе звучал так: «Кто из известных художников сжигал свои картины, чтобы согреться?». Вариантами ответа были: A. Казимир Малевич, B. Диего Веласкес, C. Пабло Пикассо, D. Винсент Ван Гог. Елена посчитала верным вариантом ответа последний, однако ее подруга Мария возразила ей, сказав, что это было бы слишком очевидным. Она посоветовала участнице взять деньги и отправиться домой. Елена решила послушать свою подругу и забрала деньги. И не прогадала, так как правильным вариантом ответа был B. Пабло Пикассо.

Смотрите премьерный выпуск «Хто хоче стати мільйонером?» прямо сейчас по ссылке.