Кто хочет стать миллионером? — 6 выпуск от 15.12.2021

Смотрите онлайн легендарное интеллектуальное шоу Кто хочет стать миллионером на ICTV 6 выпуск от 15.12.2021 уже на нашем сайте и играйте вместе с участниками и ведущим телевикторины Станиславом Бокланом!

В новом эпизоде ​​легендарной викторины свои интеллектуальные способности будут проверять участники из Киева: журналист София Лисица, адвокат Богдан Кубик и Лилия Царева, по профессии полицейский, но сейчас в декретном отпуске.

Сможет ли кто-то из участников ответить на все вопросы и поехать домой с миллионом? Кто хочет стать миллионером смотреть онлайн на ICTV 6 выпуск от 15.12.2021.

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