Хто хоче стати мільйонером? – 6 випуск від 15.12.2021

Дивіться онлайн легендарне інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером на ICTV 6 випуск від 15.12.2021 вже на нашому сайті та грайте разом з учасниками та ведучим телевікторини Станіславом Бокланом!

В новому епізоді легендарної вікторини свої інтелектуальні здібності будуть перевіряти учасники з Києва: журналіст Софія Лисиця, адвокат Богдан Кубик та Лілія Царьова, яка за професією поліцейський, але нині перебуває в декретній відпустці.

Чи зможе хтось із учасників дати відповідь на всі запитання та поїхати додому з мільйоном? Хто хоче стати мільйонером дивитись онлайн на ICTV 6 випуск від 15.12.2021.

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