Кто хочет стать миллионером? — 9 выпуск от 28.12.2021

Смотрите онлайн легендарное интеллектуальное шоу Кто хочет стать миллионером на ICTV 9 выпуск от 28.12.2021 уже на нашем сайте и играйте вместе с участниками и ведущим телевикторины Станиславом Бокланом!

В 9 эпизоде свою эрудицию будут проверять: Михаил Дзюба из Киева, работает в муниципальной охране; Галина Герасимова из Киева — пенсионерка, которая снимается в рекламе, а также Сергей Тешнер из города Харьков — врач по профессии, а ныне пенсионер. Удастся ли кому-то из участников повторить успех первого миллионера Олега Мороза? Узнайте прямо сейчас!

Кто хочет стать миллионером смотреть онлайн на ICTV 9 выпуск от 28.12.2021.

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