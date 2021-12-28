Хто хоче стати мільйонером? – 9 випуск від 28.12.2021

Дивіться онлайн легендарне інтелектуальне шоу Хто хоче стати мільйонером на ICTV 9 випуск від 28.12.2021 вже на нашому сайті та грайте разом з учасниками та ведучим телевікторини Станіславом Бокланом!

В 9 епізоді свою ерудицію будуть перевіряти: Михайло Дзюба з Києва, працює в муніципальній охороні; Галина Герасимова з Києва – пенсіонерка, яка знімається в рекламі, а також Сергій Тешнер з міста Харків – лікар за професією, а нині пенсіонер. Чи вдасться комусь із учасників повторити успіх першого мільйонера Олега Мороза? Дізнайтеся просто зараз!

Хто хоче стати мільйонером дивитись онлайн на ICTV 9 випуск від 28.12.2021.

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